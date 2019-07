WATCH: Uhuru ‘the pastor’ prays for Magufuli’s ailing mother.

A video of President Uhuru Kenyatta praying for Tanzania President John Magufuli’s ailing mother has elicited mixed reactions from the online community.

The video captures the two heads of state at Mr Magufuli’s rural home.

Magufuli introduces Mr Kenyatta to his mother who is lying on a bed.

Uhuru then speaks to her for a few minutes before leading a prayer in Swahili.

“Tuko mbele yako Mwenyezi Mungu siku ya leo. Nimeandamana pamoja na ndugu yangu kwa safari hii ya leo, ambayo imetuleta mpaka kwake nyumbani. Tunakuomba siku ya leo Mungu wetu uendelee kumpatia nafuu, umweke, aweze kupona, aweze kuendelea kuzingatia familia yake.

“Mungu twakuomba umpatie nafuu azidi kuombea taifa letu la Kenya na la Tanzania. Mungu tubariki sisi sote, utuskize siku ya leo na uendelee kutuweka pamoja na uendelee kutupatia Amani ya kudumu, tunaomba hayo machache kwa jina la Yesu Kristu bwana na Mkombozi wetu,”

